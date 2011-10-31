-Kafasına aldığı darbe öldürmüş ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ölümüne nefes alma merkezinin felç olmasının neden olduğu bildirildi. Kaddafi'nin ölüm raporunu hazırlayan doktor Ebu Bekir Trayna, Alman Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ağır kafa yaralanmasının beyin kanamasına neden olduğunu, beyindeki nefes almayı kontrol eden merkezin baskılanması sonucu da Kaddafi'nin nefes almasının durduğunu belirtti. Ağır kafa yaralanmasına bir merminin mi yoksa şarapnelin mi sebep olduğunu bilmediklerini ifade eden Trayna, yara girişinin oldukça küçük olduğunu, mermi veya şarapnel parçasının ise bulunamadığını kaydetti. Kaddafi'nin cesedini beklediğinden çok daha iyi bir durumda bulduğunu anlatan Trayna, ne kaburga kırıklarına ne de yoğun morluklara rastladığını belirtti.