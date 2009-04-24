Kafasına 30 çivi çakmışlar

Polisin cesedini bataklıkta bulduğu bir adamın beynine çivi tabancasıyla defalarca ateş edildiği ortaya çıktı. Röntgende adamın beynine 30'dan fazla çivinin saplandığı görülüyor.



Avustralya'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Avustralya polisi New South Wales bölgesinde bataklık arazide bir erkek cesedi buldu. Ceset üzerinde yapılan incelemede korkunç bir vahşet ortaya çıktı.



Kimliği Chen Liu olarak açıklanan adamın kafasına çivi tabancasıyla defalarca sıkıldığı ortaya çıktı. Chen Liu beynine çivi sıkılarak öldürüldükten sonra cesedinin bir bataklığa atıldığı açıklandı.



Dedektif Mark Newman Chen Liu'nun katillerini bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattıklarını söyledi.