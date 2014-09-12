Kafası kesilen gazetecinin annesi tutuklanmakla tehdit edilmiş

Irak Şam İslam Devleti militanları tarafından kafası kesilerek öldürülen ABD'li gazeteci James Foley'nin annesi Diane Foley, yaptığı açıklamada ABD hükümetinin oğullarını yüz üstü bıraktığını söyledi.

CNN'e konuşan James Foley’nin annesi, ABD hükümetinin davranışlarından “utandığını ve dehşete düştüğünü” belirterek, hükümetin aileyi “rahatsızlık verici” kabul ettiğini söyledi.



Foley, oğullarının serbest bırakılması için fidye ödemek istediklerinde ise ABD hükümetinin kendilerini tutuklamakla tehdit ettiğini açıkladı.

'Ülkesinin onu kurtarmaya geleceğine inanıyordu'

Diane Foley şöyle devam etti: "Jim’in serbest bırakılması için çabalarımız hükümeti rahatsız etti. Oğlumun serbest bırakılması ABD’nin stratejik çıkarları arasında değildi. Bize yalnızca, onun ‘mucizevi’ bir şekilde serbest kalacağına güvenmemizi söylediler. Ve serbest bırakılmadı. Ülkemizin Jim’i yüzüstü bıraktığını hissediyorum. Jim bunu bilseydi çok üzülürdü. O, en sonuna kadar ülkesinin onu kurtarmaya geleceğine inanıyordu. Jim çok korkunç bir şekilde öldürüldü. Koordinasyon ve iletişim eksikliği ve öncelik verilmemesi nedeniyle öldürüldü."