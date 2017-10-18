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Kafası bahçe kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde kafası bahçe kapısının demir parmaklıkları arasına sıkışan köpek, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

18 Ekim 2017 18:05

UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'nde kafası bahçe kapısının demir parmaklıkları arasına sıkışan köpek, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Uzunköprü\'nün Atatürk Mahallesi\'nde bir sokak köpeğinin kafası, bahçe kapısının demir parmaklıkları arasına sıkıştı. Köpeği gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye giden Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı kaza kırım ekibi, demirleri keserek, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekibinin \'Yaramaz\' adını koyduğu köpek, bahçeden uzaklaştı.

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