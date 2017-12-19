Sözcü yazarı Ümit Zileli, Saklı Gerçekler programında Saffet Umul’un erkeklerin sakal bırakmasına ilişkin olarak yaptığı yoruma "Kafası apış arasından çıkmayan sarıklı herif, sakalsız erkek görünce 'cinsel dürtü' duyabileceğini anlattı" sözleriyle tepki gösterdi. Zileli, "Sapıklığın, sapkınlığın her çeşidini ne yazık ki gördüğümüz şu süreçte, böyle ahlaksızını, böyle herif-i naşerifini mumla arasanız bulamazsınız valla" diyerek, "Neresinde baksan IŞİD kafası değil midir bu kafa?" diye sordu.

FM TV’de Saffet Umul’un sunduğu Murat Bayaral ve Hikmet Kahrıman’ın yorumculuk yaptığı Saklı Gerçekler programında Saffet Umul’un erkeklerin sakal bırakmasında ilişkin yorumu sosyal medyada gündem olmuştu. Saffet Umul, programda kendilerine gelen bir soruya cevap verirken “Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Erkeği kadından ayıran iki uzuv vardır. Bunlardan bir tanesi sakaldır. İleride bir adam gördünüz uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Bir bakıyorsun uzun saçlı sakalı da yok. Yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin” ifadelerini kullanmıştı.

Zileli'nin "Yobazın gözü kararmış!.." başlığıyla (19 Aralık 2017) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Tam bilgisayarın başına oturmuş, “sakalsız erkek” ve “şeriata özendirilen minikler”konularına girecektim ki, önüme yeni bir yobaz haberi düştü:

-Eskişehir'de gericiler “Pişmiş Toprak Sempozyumu'na” katılan sanatçıların heykellerine saldırmış, tahrip etmişlerdi!..

O sempozyum, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından yıllardır büyük emeklerle sürdürülen, son derece başarılı bir kültür-sanat etkinliğiydi. Eskişehir'in tartışmasız bir şekilde dünyanın en güzel, en saygın şehirlerinden biri olmasına büyük katkı sağlayan, renk katan şahane bir sempozyumdu!.. ben de bu sempozyumlardan birine katılmış, sanatçıların yaptıkları eserleri hayranlıkla izlemiştim. Kafası apış arasından, tacizden, tecavüzden başka hiçbir şeye çalışmayan, yıkıcılığı bir marifet sanan gerici kafa, sanatçıların yaptığı güzelim heykelleri, büyük bir hınçla, sözde din adına kırmış, paramparça etmişlerdi!..

Yobaz böyledir işte, daha cumartesi günkü yazımda söz etmiştim: yaşamda renk adına en ufak bir girişimden dahi haz etmez, kadın sesini “şehvetli” görüp haram sayar, müziği haram beller, resmi düşman sayar… Ehh, hal böyle olunca o güzelim heykellere de hınç duyar, nefret eder!..

Benim tanıdığım sevgili Ahmet Başkan, vakit geçirmeden o heykelleri onartacak ve o parka yeniden koyacaktır…

-Eskişehir, gerici kafaya asla teslim olmayacaktır!..

“ALLAH MUHAFAZA SAKALSIZ ERKEĞE BİLE!..”

Sayısı meçhul yobaz kanallarından birinde bir soru- cevap programı…Ahaliden biri şöyle bir soru soruyor:

-Hanımı izin vermediği için erkeğin tıraş olması caiz midir?..

Programı sunan sarıklı, sakallı, cami hocası kılıklı muhterem, bakın bu soruya nasıl yanıt veriyor:

-Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten… ilerde bir adam gördünüz, uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Şimdi bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Yakınına gelene kadar kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin!..

Vay, vay, vay!.. Kafası apış arasından çıkmayan sarıklı herif, düpedüz böyle birisini gördüğünde “cinsel dürtü” duyulabileceğini apaçık anlatıyor iyi mi!.. Sapıklığın, sapkınlığın her çeşidini ne yazık ki gördüğümüz şu süreçte, böyle ahlaksızını, böyle herif-i naşerifini mumla arasanız bulamazsınız valla!..

-Neresinde baksan IŞİD kafası değil midir bu kafa?!.