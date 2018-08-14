Kafaoğlu: Türk milleti dik durarak ekonomik savaşı atlatacaktır

BALIKESİR, (DHA)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz konserleri kapsamında Burhaniye ilçesi İskele sahilinde konser gerçekleştirildi. Konsere katılanlar arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlar olduğunu söyleyerek buna tepki gösterdi. Kafaoğlu “Ekonomik savaş yaşanıyor, yüce Türk milleti dik durarak, iri olarak bunu da atlatacaktır” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz konserleri kapsamında Burhaniye ilçesi İskele sahilinde vatandaşlara güzel bir akşam yaşattı. Sıtkı Sahil yönetimindeki koro birbirinden güzel şarkılarla geceye damga vururken, sanatseverlerde şarkılara eşlik etti. Yaza damga vuran şarkılar davetlilerden büyük alkış aldı.

Konsere katılanlar arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, koro ekibini tebrik etti ve son günlerde Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekti.

“ŞERLERE FREN OLACAĞIZ”

Sıtkı Sahil ve ekibini kutlayan Başkan Kafaoğlu, belediyeciliğin sadece yol, su, park ve bahçe yapmak olmadığını, sosyal, sanatsal, sportif belediyecilik olduğunun altını çizdi. İnsana dokunan belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirten Kafaoğlu “Belediye olarak sloganımız mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir. TÜİK istatistiklerinde de Balıkesir büyükşehirler arasında en mutlu şehir. Biz güzelliklerin arkasında iyiliklere motor, şerlere de fren olacağız” dedi.

“BİZİ TANIMAYANLAR GEÇMİŞİMİZE BAKSIN”

Türkiye üzerinde oynanmak istenen döviz kuru spekülasyonlarına da dikkat çeken Kafaoğlu “Dün Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Sakarya’da, Dumlupınar’da nasıl zaferler yazdıysak, 15 Temmuz’da dimdik durarak o kara geceyi nasıl püskürttüysek, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtında oluşturulmak istenen terör devletini nasıl engellediysek şimdi de ekonomik savaş yaşanıyor, yüce Türk milleti dik durarak, iri olarak bunu da atlatacaktır. Bizi tanımayanlar geçmişimize baksınlar. Bizim tarihimiz cumhuriyet ile başlıyor. Bizim binlerce yıllık tarihimiz var, dönüp baksınlar. Onların dolarları varsa bizim imanımız ve halkımız var. İri olan, diri olan bir Türkiye diliyorum” diye konuştu.

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