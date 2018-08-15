Kafaoğlu: Engelleri birlikte aşıyoruz

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi 61 engelliye akülü tekerlekli sandalye dağıttı. Başkan Zekai Kafaoğlu “Bugün sağlamsak yarın engelli olmayacağımızın garantisi yok, engelleri birlikte aşıyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi engellilerin günlük ihtiyacında önemli rol oynayan akülü tekerlekli sandalye dağıtımını gerçekleştirdi. Düzenlenen programda 61 engelli tekerlekli sandalye sahibi oldu.

“HER SAĞLAM İNSAN BİR ENGELLİ ADAYIDIR”

Programda konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Sloganımız engelleri birlikte aşıyoruz. Bugün engelli olmayanların yarın engelli olmayacağı garantisi yok. Her sağlam insan bir engelli adayıdır. Engellileri anlamak için kendimizi onların yerine koymalıyız ki onların hissini ve duygularını anlarız. Doğumdan ölüme kadar Balıkesir’de yaşayan 1 milyon 200 bin vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Bizim işimiz vatandaşa hizmet. Engelli kardeşlerimizin yanındayız, sizlerin hayatınızı kolaylaştıracak akülü tekerlekli sandalyeyi sizlere ulaştırıyoruz. Sizin hayatınızı kolaylaştırmak için çalışıyoruz. AK Parti iktidarı ile engelliler yasası çıktı, sosyal haklarınız verildi, engellilere derecesine göre maaşlar, yatalak olan hastalara bakanlara aylık ücretler veriliyor. Eskiden engelliler evlerinde kalıyordu, şimdi ise dışarı çıkıyorlar, her türlü desteği ve hizmeti alıyorlar. 20 ilçemizde engelli aracı olanları tespit ederek sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde engelli vatandaşlarımız sandalyelerine kavuşarak çifte sevinç yaşamış oldular” dedi.

“BİZİM TÜRK LİRAMIZ VAR”

Konuşmasında ülkemizde yaşanan ekonomik savaşa da dikkat çeken Başkan Kafaoğlu “Çok önemli süreçten geçiyoruz. Yüce Türk Milleti çok badireler atlattı. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı\'nda, Sakarya’da, Dumlupınar’da nasıl zaferler yazdıysak, 15 Temmuz’da dimdik durarak o kara geceyi nasıl püskürttüysek, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtında oluşturulmak istenen terör devletini nasıl engellediysek şimdi de ekonomik savaş yaşanıyor, ekonomik yönden saldırıyorlar ama yine başaramayacaklar. 81 milyon vatandaşımız yeniden bir oldu, beraber oldu. Halkımız elindeki dövizleri bozduruyor, devletine, ülkesine sahip çıkıyor. Onların doları varsa bizim imanımız var, halkımız var, Türk liramız var” diye konuştu.

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