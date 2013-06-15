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'Kafa yapan' 96 ilaç reçeteye bağlanıyor

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlardan gelen mektupları da değerlendirerek, reçete ile satılacak ilaçların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor

15 Haziran 2013 12:06

Gençlerin bazı ilaçları “kafa yapması” için kullandığına ilişkin şikâyet mektupları üzerine inceleme başlatan Sağlık Bakanlığı, 96 ilaçta uyuşturucu etki yapan madde tespit etti. Bakanlık, bu ilaçları reçeteye bağlayacak.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlardan gelen mektupları da değerlendirerek, reçete ile satılacak ilaçların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Özellikle gençlerin bazı ilaçları “kafa yapmak” amacıyla içmesi üzerine harekete geçen Bakanlık, ilk inceleme sonrasında 96 ilaçta uyuşturucu etki yapan madde tespit etti.
 

Göz damlaları da var
 

Hürriyet'in haberine göre, incelemenin ardından bakanlık, bazı göz damlalarının bile reçete kapsamına alınacağını bildirdi. Büyük kentlerde ilaçların amacı dışında kullanıldığını bildiren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bir takım basit kimyasal uygulamalar ile ucuza alınan ilaçlardan uyuşturucu yapılıp kullanıldığını belirledi. İlaçların 65’inin tablet ve draje, 31’inin şurup olduğunu açıklayan bakanlık, Normal Reçete ile Verilecek izlemeye Tabi İlaçlar Listesi’ne komisyonun değerlendirmeleri sonucu yeni ilaçları ekleyecek. Buna göre, “Siklopentolat, hidroklorür, tropikamid, fenilefrin” içeren göz damlaları ve “Benzidamin hidroklorür” içeren tabletler ile “pregabalin ve gabapentin” etkin madde içeren (örneğin epilepsi ilaçları) ilaçlar listeye alınıyor.
 

Pregabalin ve gabapentin içerenler

 
Pregabalin içeren ve reçete kapsamına alınan bazı ilaçlar: Alyese, Alond, Gerica, Gebbra, Lyrica, Nörafit, Neurober, Neurica, Pigus, Pagamax, Paden, Pagadin, Preplus, Pirebsil, Regapen, Snapline, Spesicor, Symra, Zenixa.

Gabapentin içeren ve reçete kapsamına alınan bazı ilaçlar: As-Gabapen, Eveptin, Gabaset, Gabatin, Gabenyl, Gabateva, Gemuda, Nepitin, Neruda, Neurontin, Onegaba.

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