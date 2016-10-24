"Kafa vuruşu hafızayı olumsuz etkiliyor"

Üst üste kafa vuruşu yapan futbolcuların beyin fonksiyonlarının yavaşladığı ve hafıza performanslarının da ciddi biçimde düştüğü tespit edildi.

İskoç araştırmacılar, üst üste 20 kafa vuruşu yapan futbolcuların beyinlerinde 'küçük ama önemli değişimler' gözlediklerini ifade ediyor.

Kafa vuruşu antrenmanından sonra beynin hafıza performansı yüzde 41 ila yüzde 67 yavaşlıyor. Ancak olumsuz etkiler 24 saat içerisinde kayboluyor.

İskoçya'daki Stirling Üniversitesi'nden uzmanların yürüttüğü araştırma, rutin kafa vuruşları ve beyin fonksiyonları arasındaki doğrudan bağı kanıtlayan ilk çalışma olarak kabul ediliyor.

Daha önce kafaya alınan darbelerle oluşan spor yaralanmaları ile erken bunama sorunlarının bağı inceleniyordu.

EBioMedicine akademik tıp dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, köşe atışlarını taklit eden bir makine geliştirildi.

Bir grup fotbolcudan, köşe atışlarının ortalama hızında top fırlatan makineden gelen toplara kafa vurmaları istendi.

20 kafa vuruşunun ardından futbolcuların beyin fonksiyonları ve hafızaları testlere tabi tutuldu.

Hafıza performansında geçici düşüş kaydeden araştırmacılar, rutin olarak kafa vuruşları yapan futbolcuların beyinlerinde kalıcı etkilerin meydana gelip gelmediğinin ise bilinmediğini ifade ediyor.

Sterling Üniversitesi'nden nörolog Magdalena Ietswaart, araştırmanın amacının spor esnasında kafaya alınan darbeler ve bunama arasındaki bağı incelemek olduğunu ifade etti:

"Çoğu amatör ve profesyonel takımın antrenmanlarda kullandığı bir köşe atışı çalışmasını temel aldık. Kafa vuruşlarının hemen ardından yapılan testlerde beyin fonksiyonlarının yavaşladığı ve hafıza performansının düştüğü açık biçimde görülüyor. Her ne kadar etkiler geçici olsa da beyin sağlığı açısından çok önemli bir bulgu olduğuna inanıyoruz."

İskoçya Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Gordon Smith, İskoçya'nın da ABD'nin izlediği politikayı benimseyerek, belli bir yaşın altındaki altyapı oyuncularına kafa vuruşlarını yasaklaması gerektiğini söyledi:

"Gelişim çağındaki çocuklarda kalıcı etkiler oluşmasının önüne geçmeliyiz."

Ancak Smith, yeniden gençliğine dönüp futbol oynayabilse, eskisi gibi hava toplarına çıkacağını da ekliyor:

"Beynime hasar verebileceğini bilsem de oyun stilimi değiştirmezdim. Futbolu her şeyden çok seviyordum."