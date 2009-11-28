Kafa karıştıracak her ifade ölü sayısını artırır

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domuz gribiBakan Akdağ, Kurban Bayramı'nı geçirmek için geldiği eşinin memleketi Ordu'da bayram namazını Perşembe ilçesinin Çınar Mahallesi'ndeki Çınar Camisi'nde kıldı.Namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Akdağ'ın tokalaşmakla yetindiği gözlendi. Bayramlaşmanın ardından gazetecilerin domuz gribiyle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, gribe karşı öncelikle herkesin bireysel olarak kendisini korumaya azami gayret göstermesi ve aşı yaptırması gerektiğini ifade etti.Bakan Akdağ, "Bugün bir bayram namazındayız, mesela camiden çıktıktan sonra insanlar öpüşmediler, el sıkışmaya artık mani olamadık ama en azından ellerimizi evimize gittiğimiz zaman yıkayabileceğiz" dedi.Vatandaşların aşı yaptırmaları konusunda hassasiyet göstermelerini isteyen, aşıyla ilgili tartışmalara bilim adamlarının son noktayı koyduğuna dikkati çeken Bakan Akdağ, "Kişisel tedbirler almaya devam etmeliyiz. Ama mutlaka vatandaşlarımız aşılanmaya da hassasiyet göstermeliler. Bu husustaki tartışmaları bilim adamları kanaatimce noktaladılar. Biz biliyoruz ki ancak aşılanma suretiyle kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı koruyabiliriz. Ben bütün vatandaşlarımızı bu hususta hassas olmaya çağırıyorum" diye konuştu."Bu tartışmayı bu şekilde götürmek doğru değil. Tekrar söylüyorum, yanlış bir tartışma yürütüyoruz ülkemizde. Yürütüyoruz veya yürütülüyor diyelim. Bu aşılanma (H1N1 aşısı) konusunda vatandaşlarımızın kafalarını karıştıracak her ifade, Allah korusun ölüm sayılarının artmasıyla sonuçlanır, onun için hiçbirimiz vatandaşın kafasını karıştırmayalım" diyen Akdağ, "Olay çok açıktır, dünyanın bütün otoriteleri korunmak için aşılanmanın önemine işaret ediyorlar. Özellikle 50 yaş altındaki vatandaşların aşılanması önemli. Muhtemel bayramdan sonra bilimsel kurulumuz, bu aşılanma yaş sınırını 50 yaşa kadar çıkartabilir. Herkes gitsin aşılarını kendilerine ve çocuklarına yaptırsınlar" şeklinde konuştu.Bakan Akdağ, domuz gribinden ölenlerin sayılarında artış olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Bunlar beklenen durumlardı" dedi.Domuz gribinin çok hızlı yayıldığını, uzun süredir bu konudaki uyarıları toplumla paylaştıklarını ve paylaşmaya devam edeceklerini belirten Bakan Akdağ, "Çok hızlı yayılan bir hastalık. Gerçekten hem medyamız, hem diğer tüm iletişim organlarımızı kullanarak, bir anlamda da medyamızla da ortaklık yaparak vatandaşlarımızı uyarma imkanı bulduk. Vatandaşlarımız işin büyük ölçüde farkındalar. Ama bu aşılama meselesi olmadan işin içinden çıkamayız. Tabi Türkiye'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da sayıları önemli bir noktaya geldi. Ama biz biliyoruz ki bu tedbirleri zamanında alamamış ülkelerde çok daha istenmeyen sonuçlar ortaya çıktı. Bu hayatın kendisini, tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" diye konuştu.Bakan Akdağ, açıklamasının ardından ziyaretlerini sürdürdü.