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Spor

''Kaf Kaf'' üçte üç peşinde İZMİR (A.A) 

23 Ocak 2012 12:27

-''Kaf Kaf'' üçte üç peşinde İZMİR (A.A) - 23.01.2012 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (L) Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'dan Artland Dragons'u konuk edecek. Son 16 takım arasına kalmayı başardıktan sonra (L) Grubu'nda ilk iki maçını kazanan ve grupta lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, üçüncü maçında grubun diğer namağlup ekibi Artland Dragons ile yarın Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. Eski oyuncusu David Holston'un Pınar Karşıyaka'ya rakip olacağı müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Grubun diğer maçında Rus ekibi Triumph Lyubertsy, Belçika'dan Antwerp Giants'a konuk olacak. Avrupa kupalarında 77. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, 76 maçta 33 galibiyet ve 43 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 5973 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 6105 sayı gördü.

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