Kaf Kaf , Süper Lig'e doğru

Bank Asya 1. Lig play-off karşılaşmasında, penaltı atışları sonunda Boluspor'u 3-2 yenen Karşıyaka finale yükseldi.



Bank Asya 1'nci Ligi'nde Ankara'da oynanan `Play-Off' ilk maçında Karşıyaka, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten karşılaşmada Boluspor'u penaltı atışlarında 3-2 yenerek ismini finale yazdırdı. Yeşil-kırmızılı ekibin başarılı kalecisi Kerem, Bolusporlu Tayfun, Sertan ve Ömer'in penaltı atışlarını kurtardı. Bolu kalecisi Atacan ise KSK'li Cihan ve Önder'e gol vizesi vermedi. Bolu'nun penaltı golleri Mehmet Ayaz ve Mustafa Cevahir'den gelirken, Karşıyaka Fuat, Kıvanç ve Timuçin'le ağları havalandırarak büyük sevinç yaşadı.



17'nci dakikada sağ kanatta Ahmet Solakel'i çalımlayan Uğur Işıkal ceza sahasına girer girmez çapraz pozisyonda sert vurdu, kaleci Kerem topu kornere çeldi. 29'ncu dakikada Cihan ceza yayının gerisinden sol ayağıyla nefis vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 36'ncı dakikada Eser'e yapılan faul sonucu kazanılan serbest vuruşta Ferhat sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Kafalardan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Taha vurmakta gecikince Boluspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı. 44. dakikada Eser ceza yayı üzerinde bir kez daha düşürüldü, Ferhat'ın plasesinde top yan direği sıyırarak auta çıktı. 62'nci dakikada Ferhat soldan ceza sahasına girip kale ağzına yerden kesti. Eser ve Cihan'dan önce davranan kaleci Atacan tehlikenin büyümesine izin vermedi. 72'nci dakikada Bilal ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Kerem meşin yuvarlağı uçarak kornere çeldi. Normal süre golsüz bitince 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçildi. 116'ncı dakikada Yunus'un ceza sahasına uzattığı topu müsait pozisyondaki Timuçin auta yolladı. Karşıyaka, penaltı atışları sonunda Boluspor'u 3-2 yenerek finale ismini yazdırdı.





Boluspor: 2 - Karşıyaka: 3



STAD: Yenikent ASAŞ.



HAKEMLER: Deniz Çoban (7), Orkun Aktaş (7), Mustafa İspiroğlu (7)



BOLUSPOR: Atacan (7) - Erdem (5), Gökhan Caba (7), Cem (6), Gökhan Çalışal (5), Tayfun (5), Mustafa Cevahir (6), Ömer (5), İlhan (5) (Dk.64 Edim 6), Uğur Işıkal (6) (Dk.88 Sertan 5), Bilal (6) (Dk. 119 Mehmet Ayaz)



KARŞIYAKA: Kerem (9) - Ahmet Çağıran (7), Aydın (7), Fuat (7), Ahmet Solakel (6), Zafer (5) (Dk.75 Timuçin 6), Kıvanç (7), Cihan (6), Taha (6), Ferhat (7) (Dk.120 Önder), Eser (6) (Dk.106 Yunus 5)



SARI KARTLAR: Cem, Gökhan Caba, Erdem (Boluspor), Aydın (Karşıyaka)

