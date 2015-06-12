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Spor

Kaf Kaf seride durumu 1-1 yaptı: Anadolu Efes 85 - Pınar Karşıyaka 86

Serinin 3. ve 4. maçı İzmir'de oynanacak

12 Haziran 2015 01:12

Türkiye Basketbol Ligi Final serisi 2. maçında Pınar Karşıyaka deplasmanda Anadolu Efes'i 86-85 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Eurosport'un haberine göre, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliğini yaptığı serinini ikinci maçında baştan sona dengeli bir oyun sergilenirken iki takım da farkı açacak serileri yakalamakta zorlandı. İlk çeyrek karşılıklı basketlerle 23-22 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyrek da aynı ilk çeyrek gibi karşılıklı basketlerle geçildi. Pınar Karşıyaka'da Dixon, Anadolu Efes'te Kristic takımlarını hücum anlamında taşıyan oyuncular oldular. Oyunun ilk yarısı 46-44 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle geçildi.

Üçüncü çeyrekte Pınar Karşıyaka oyuna biraz dada ağırlığını koydu ve hücumda daha az hata yaparak farkı biraz olsun açtı ve 3. çeyrek 69-63 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrekte Anadolu Efes biraz daha toparlandı ve son 3 dakikaya girerken farkı 1 sayıya kadar indirdi ve skor 77-76'ya geldi. Maçın son dakikaları heyecan fırtınası şeklinde geçti. Hücumlardan üst üste boş dönen Pınar Karşıyaka karşısında Anadolu Efes son 10 saniyeye 85-82 üstün giren taraf oldu. Son hücumda topu alan Bobby Dixon zor pozisyonda üçlüğü kaydetti ve oyuna hemen başlamak isteyen Anadolu Efes'in de topunu çaldı ve 2 saniye kala takımına faul kazandırdı.

Juan Palacios iki atıştan ikincisini sayıya çevirdi. Moladan dönen Anadolu Efes son atışı Kristic'le sayıya çeviremedi ve kazanan Pınar Karşıyaka seriyi 1-1'e getirdi.

Serinin 3. ve 4. maçı İzmir'de oynanacak.

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