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Spor

Kaf kaf adını finale yazdırdı: Pınar Karşıyaka 82-64 Fenerbahçe Ülker

Play off yarı final serisi 4. maçının galibi Pınar Karşıyaka, finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek

07 Haziran 2015 00:02

Türkiye Basketbol Ligi Spor Toto play-off yarı final serisinin 4. maçının galibi Pınar Karşıyaka oldu. Fenerbahçe Ülker'i 82-64 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak finale yükseldi.

Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Pınar Karşıyaka, son şampiyon Fenerbahçe Ülker'i 82-64 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve 28 yıl sonra finale yükseldi. Pınar Karşıyaka'nın finaldeki rakibi, Trabzonspor Medical Park'ı 3-0 ile geçen Anadolu Efes olacak.

1. Periyot Sonucu: 20-11
2. Periyot Sonucu: 41-30 (21-19)
3. Periyot Sonucu: 57-45 (16-15)
4. Periyot Sonucu: 82-64 (25-19)

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