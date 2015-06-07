Kaf kaf adını finale yazdırdı: Pınar Karşıyaka 82-64 Fenerbahçe Ülker

Türkiye Basketbol Ligi Spor Toto play-off yarı final serisinin 4. maçının galibi Pınar Karşıyaka oldu. Fenerbahçe Ülker'i 82-64 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak finale yükseldi.

Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Pınar Karşıyaka, son şampiyon Fenerbahçe Ülker'i 82-64 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve 28 yıl sonra finale yükseldi. Pınar Karşıyaka'nın finaldeki rakibi, Trabzonspor Medical Park'ı 3-0 ile geçen Anadolu Efes olacak.

1. Periyot Sonucu: 20-11

2. Periyot Sonucu: 41-30 (21-19)

3. Periyot Sonucu: 57-45 (16-15)

4. Periyot Sonucu: 82-64 (25-19)