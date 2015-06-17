Kaf Kaf adım adım şampiyonluğa gidiyor: Pınar Karşıyaka 91 - 88 Anadolu Efes

Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Ligi final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i 91-88 mağlup etti. Karşıyaka Arena'daki maçta 15 sayı geriye düşen Karşıyaka, harika bir geri dönüş sergilediği galibiyetle birlikte şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Eurosport'un haberine göre, Karşılıklı boş hücumlarla başlayan maçın ilk çeyreği 17-17 sonuçlanırken ikinci çeyrekte 2 sayılık üstünlük sağlayan Anadolu Efes devreye 37-35 önde girmesini bildi. Üçüncü çeyrekte Birkan Batuk'un etkili oyunu ile ard arda sayılar bulan konuk ekip 32-19'luk periyor skoruyla farkı arttırdı ve son çeyreğe 69-54 önde girdi. Taraftarının da desteği ile geri dönüş yapan Pınar Karşıyaka bitime 6 dakika kala farkı 6 sayıya indirdi. Son anları büyük heyecana sahne olan maçın normal süresi 82-82 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka mücadeleden galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da Bobby Dixon 24 sayı ile en skorer isim olurken Anadolu Efes'te ise Stratos Perperoglou'nun 21 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Serinin 5. maçı cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.