Kadumi'nin eşinden CHP'li vekile tepki

Filistinli gazeteci Bashar Fehmi Kadumi'nin eşi Arzu Kadumi, CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın "Eşinden fidye istediler" sözlerine tepki gösterdi "Konuşmamızı, bana sormadan bu şekilde basına açıklaması beni üzdü" dedi.

Suriye'de tutuklu bulunan Filistinli gazeteci Beşar Fehmi Kaddumi'nin eşi Arzu Kaddumi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Arzu Kaddumi, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaddumi, içinde bulundukları durumu anlatmak için Başbakan Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduklarını ve oğlu Enes Kaddumi ile birlikte görüştüklerini belirtti.

Başbakan Erdoğan'a 96 günlük süreci anlattığını ve Erdoğan'ın kendilerini sabırla dinleyerek, elinden geleni yapacağını açıkladığını ifade eden Kaddumi, bu vakte kadar Dışişleri Bakanlığı'nın desteğini gördüklerini dile getirdi.

Kaddumi, ''Başbakan Erdoğan, yapılabilecek ne varsa yapmaktan geri durmayacaklarını söyledi'' dedi.

CHP Milletvekili Refik Eryılmaz'ın açıklamalarına ilişkin soru üzerine Kaddumi, şunları söyledi:

''Gerek muhaliflerden gerekse başka taraftan, 'Beşar Kaddumi elimizde' veya ona ulaşmak için 'şu kadar para istiyoruz' gibi bir teklif bana hiçbir zaman gelmedi. Ancak Beşar'ın ailesi Kudüs'te yaşıyor. Kudüs'teki ailesine, 'şu kadar para verirseniz Beşar'ı getiririz' gibi teklifler oldu. Ayrıca El-Hurra kanalı aracılığıyla da bu şekilde teklifler oldu. Ancak bunlara hiçbir şekilde itibar edilmedi. Şu şekilde; aranan numara tekrar arandığında cevapsız kaldı.''

En son adını açıklamak istemediği bir aile dostlarına böyle bir telefonun ulaştığını ve ondan para isteğinde bulunulduğunu anlatan Kaddumi, ''Fakat bunun Suriye'den mi arandığı, arayanın kim olduğuna ilişkin hiçbir bilgi yok. Refik beyle konuşmamızı, bana sormadan bu şekilde basına açıklaması beni üzdü. Arayanın kim olduğunu ben de bilmiyorum. Yani Suriye'den arandığını bile bilmiyorum. Şu an bunu araştırıyorum ama Refik beyin söylediği gibi bana hiçbir şekilde böyle bir teklif, böyle bir telefon ulaşmadı. Bunun düzeltilmesini istiyorum'' diye konuştu.