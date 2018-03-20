Kadroya geçiş sözlü mülakatında 'Reis kimdir?' sorusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin, kadroya geçiş hakkı kazanmak için katıldığı sözlü mülakattta işçilere “Reis kimdir?, İzmir Valisi’nin adı nedir?” gibi sorular sorulduğu iddia edildi.



Evrensel'de yer alan habere göre, hükümetin, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkardığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirdiği “Taşeron düzenlemesi” sonrası birçok kurumda işçilerin kadroya geçiş süreçleri de başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan temizlik ve güvenlik işçileri, "güvenlik soruşturması" ardından katılacakları sözlü mülakat için belediye önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Mülakata katılan işçilerin verdiği bilgiye göre, “Reis kimdir?, İzmir Valisi’nin adı nedir?, İzmir Emniyet Müdürü kimdir? ve Hz. Muhammet’in çocuklarının isimleri nedir?” soruları soruldu. Sorulara anlam veremediklerini belirten işçiler, mülakat sonuçlarının daha sonra açıklanacağının kendilerine iletildiğini söyledi. Şartsız ve ayrımsız kadro talep eden işçiler, mülakatta karşı karşıya kaldıkları sorulara anlam veremediklerini kaydetti. Mecbur oldukları için tüm bu uygulamaları kabul ettiklerini ifade eden işçiler, düzenlemenin hükümetin politikalarına yaradığını vurguladı.