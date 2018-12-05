''Kadrolaştıktan sonra hâkim ve savcı sınavlarında barajı geri getiriyorlar''

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olağanüstü hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararname’si (KHK) ile yürürlükten kaldırılan hâkim ve savcı yazılı sınavı baraj sistemini geri getireceklerini açıkladı. Karar, 'Kadrolaştıktan sonra geri getirdiler' youmlarına neden oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde düzenlenen “Meslek İçi Eğitim Programı”nda konuşan Gül, mesleğe giriş için yapılacak sınavın önemini vurguladı, şunları ifade etti:

“Yargıda meslek öncesi eğitimle ilgili çok önemli bir karar aşamasındayız. Kısa vadede hâkim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında da 70 puan barajını yeniden getirmeyi planlıyoruz. Yargı reformu stratejisiyle kamuoyuna ayrıntılarını paylaşacağımız bir dizi yenilikle yargı mensuplarının meslek öncesi eğitim ve staj dönemlerini yeni bir anlayışla ele almayı planlıyoruz.”

Kadrolaşma iddialarına sebep olmuştu

BirGün'de yer alan habere göre 10 Ocak 2017'de yayımlanan 680 sayılı KHK ile kaldırılan hakim ve savcılık mülakatına girebilmek için istenen 70 puan barajının kaldırılması kadrolaşma ve torpil ile sonuçlanacağı belirtilerek hukukçular tarafından eleştirilmişti.

Yarkadaş: Peki hakkı yenilenler?

Gül’ün bu açıklamalarına eski CHP İstanbul milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş’tan tepki geldi. Yarkadaş Twitter hesabından “Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ‘Hâkim ve savcı sınavında yeniden 70 puan şartını getiriyoruz’ demiş. AKP üyesi yüzlerce avukatı 45 saniye süren mülakatla hâkim ve savcı yapan iktidar, yandaş yargı örgütlenmesini tamamlayınca yeniden 70 puan şartına dönüyor. Peki hakkı yenilenler?” diye yazdı.