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Kadro mülakatında "Lamba kaç günde bir temizlenir?" diye sordular, "Yirmi" diyen işçiyi "Bilemedin" deyip elediler!

CHP'li Akyıldız: AKP'nin ampülü zemzem suyuyla temizlenmez

25 Mart 2018 10:17

Sivas, Kredi Yurtlar Kurumu'nda görevli taşeronlar için yapılan kadro sınavına giren temizlik görevlisine, “Bir lambayı kaç günde bir temizlersin ?” sorusu yöneltildi. Temizlik görevlisi, “Kirliyse hemen, yoksa 20 günde bir temizlerim” yanıtını verdi ama cevabı kabul edilmedi. CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız konuyu TBMM'ye taşıdı ve “Lambadaki kasıt AKP'nin ampulüyse vallahi emin olun, zemzem suyu getirsek bile temizlenmez'' dedi.

Akyıdız, Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Adeta milletin aklıyla alayeder gibi bir soru. Sınava giren personel bu soruya ‘Kirliyse hemen, yoksa 20 günde bir' yanıtını veriyor. Mülakatı yapanlar ise ‘Bilemedin çık dışarı' diyor. Bu sorunun yanıtı ne olabilir?''

Akyıldız, “Şimdi, olmaz ama hani olur da yine sayın bakanlardan biri merak ederse ‘Ya, böyle bir şey var mı, doğru mudur?' diye, ben, sayın bakanlara bu konuyla ilgili detaylı bilgi vermeye hazırım” dedi.

 

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