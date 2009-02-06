'Kadro kurmakta zorlanıyorum'



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, alternatifli bir kadroya sahip olduklarını ve bu nedenle her mevkide kadro kurmakta zorlandığını söyledi.



Siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Mustafa Denizli, alternatifli bir kadroya sahip olduklarını ve bu nedenle her mevkide kadro kurmakta zorlandığını dile getirerek, ''FIFA'ya, 'Maçları 14 kişi oynatın' diye teklif götüreceğim'' şeklinde espri yaptı.



DELGADO DÖNÜYOR



Denizli, sakatlığı nedeniyle uzun süredir İtalya'da tedavi gören Delgado'nun yarın İstanbul'a geleceğini ifade ederek, ''Delgado'nun son iğnesi yapıldı. Yüzde 100 hazır değil ama yüzde 75-80'e yakın bir kapasitede. Orada da çalıştı. Doktorların söylediği en kötü senaryoya göre, 20 Şubatta tam olarak hazır olur. Kendisiyle 2-3 günde bir görüşüyorduk. Sesi neşeli geliyor. Bu da onun psikolojik olarak iyi olduğunu gösteriyor'' diye konuştu.



Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, takımın yenilerinden Erkan Zengin konusunda ise ''Erkan çok yönlü oyuncu. Maliyeti yok. İlk 90 dakikasında, 'Bu takımda ne iş yapar'ı sordurtmadı. 20 kez İsveç Milli Takımı'nda oynamış bir oyuncu. Altı boş oyuncu değil' dedi.



Ligin ilk yarısının bitiminin ardından takımdan ayrılan Seric konusundaki bir soruyu ise Denizli, ''Seric mükemmel bir insan ve iyi bir futbolcuydu. Onun şanssızlığı yabancı kontenjanı oldu. Ayrıca Türk futbolcularını kullanacağımız yerde yabancı olarak işi zordu'' diye yanıtladı.



Mustafa Denizli, Yusuf karşılığında Bursaspor'a verilen, ancak gitmeyi kabul etmeyen Aydın konusunda da ''Aydın dışladığımız bir oyuncu değil. Futbol oynamak isterse takımdaki yerini alır. Ancak 65 gündür futboldan uzak. Asgari 3-4 haftaya ihtiyacı var. Ondan sonra takıma katılır'' diyerek sözlerini tamamladı.

