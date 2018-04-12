Kadro için mülakata giren taşeron işçilere "Hz. Muhammed'in ilk eşinin adı" soruldu; 515'i işten çıkarıldı

Genel-İş Sendikası Van Şubesi, 'taşerona kadro' adı altında mülakata alınan 515 işçinin atıldığını belirterek, uygulamaya tepki gösterdi. İşçilerin kadroya alınması amacıyla düzenlenen mülakatta 'Hz. Muhammed'in ilk eşinin adı, dünyanın en büyük adasının ismi' gibi sorular sorulduğu kaydedildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası Van şubesi, 9 Nisan’da Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), İpekyolu Belediyesi ve Edremit Belediyesi'nde taşeron işçilerin kadroya alınması için yapılan mülakat sonucu 515 işçinin atıldığını açıkladı.

Şube binasında basın toplantısı düzenleyen sendika Şube Sekreteri Ömer Tekin, uygulamanın yarattığı haksızlığa tepki gösterdi. Tekin, Büyükşehir Belediyesi'nde 370, VASKİ'de 88, İpekyolu Belediyesi'nde 37, Edremit Belediyesi'nde ise 20 taşeron işçinin işen son verildiğini belirtti.

'Hükümette yakın sendikalar ortada yok’

Tekin, hükümetle ilişkili olduğu bilinen HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın, atılan işçiler karşısındaki sessizliğine dikkat çekti. Yapılan mülakatta ise işçilerin işle ilgisi olmayan sorulara maruz kaldıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre soruların her bir ilin valiliği tarafından hazırlanacağının, yaptıkları işlerle ilgili olarak sorular sorulacağını hatırlatan Tekin şöyle dedi; "Van Büyükşehir Belediyesi, taşeron işçiler için sözlü sınav yaparken, bu kararların hiçbirini uygulamadı. Belediye yöneticileri tarafından oluşturulan sınav komisyonu, işçilere işleriyle ilgili olarak hiçbir alakası olmayan sorular sordu."

"Hz. Muhammed'in ilk eşinin adı nedir?"

Tekin, işçilere "Dünyanın en büyük adası nedir? Matbaayı getiren ilk Türk kimdir? Camın hammaddesi nedir? Hazreti Muhammed'in ilk eşinin adı nedir? Bursa ile İstanbul arasında kurulan köprünün adı nedir?” gibi soruların sorulduğunu söyledi.

'Belediye kendi kurallarını koydu'

Yine Bakanlık tarafından verilen tebliğe göre kadroların 2 Nisan'a kadar geçmesi gerektiğini hatırlatan Tekin, 2 Nisan'a kadar sınavların yapılması sonuçların kesinleşmesi gerektiğini hatırlatarak, "Van Büyükşehir Belediyesi, sınavı son tarih olan 2 Nisan'dan bir hafta önce yaptı. Sonuçlarını ise 9 Nisan'da yayımladı" dedi.

Sınav itiraz komisyonuna başvuramadıklarını sözlerine ekleyen Tekin, Büyükşehir Belediyesi'nin itirazların Belediye'ye yapılmasını istediğini hatırlattı. Tekin, Büyükşehir Belediyesi "Sürece ilişkin olarak hiçbir kuralı tanımayan, kendi kurallarını hukuka aykırı bir biçimde kendi kurallarını uygulayan belediye, itirazlarla ilgili olarak da kendi kriterlerini getirdi" dedi.