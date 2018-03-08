DİSK/Genel İş Mersin Şubesi, Belediye İktisadi Teşekküllere geçişte kadro dışı bırakılarak isimleri askıya asılan üyeleri ile birlikte kitlesel bir eylem yaptı. Özgür Çocuk Parkı'nda toplanan işçiler, kadro dışı bırakılmalarında geçerli hiçbir sebebin olmadığını belirterek, "Kadro dediniz, bizi işten ettiniz" sloganları attı.

Hükümet tarafından yapılan taşerona kadro müjdesinin ardından uygulanan yasal düzenlemeler sonucu taşeron işçiler, 657 sayılı Memur Yasası’na tabi tutuldu. İşçilerin kadro talebiyle başvurdukları Belediye İktisadi Teşekküllere geçişte, belediyelerin kendi bünyesinde kurulan komisyonlarca yapılan incelemeler sonucu çok sayıda işçi, kadro dışı bırakılarak isimleri askıya asıldı. Mersin’de Mezitli Belediyesi’nden 75, Yenişehir Belediyesi’nden 13 ve son olarak Akdeniz Belediyesi’nden 89 işçinin ilk aşamada kadro taleplerine red cevabı verilerek isimleri askıya asıldı. DİSK Genel İş Mersin Şubesi, üyeleriyle birlikte toplanarak yaşanan bu sürece itiraz etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi.

“Kadro beklentisinin cevabı işinden edilmek olamaz"

Ekinlikte konuşan Sendika Şube Başkanı Kemal Göksoy, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar vurgusunda bulunarak, dün akşam saatlerinde isimleri askıya asılan Akdeniz Belediyesi çalışanlarından 16'sının kadın olduğunu kaydetti. Emekçi Kadınlar Günü öncesi böyle bir sonuçla karşılaşılmasını manidar bulmadıklarını aktaran Göksoy, “Bu uygulamalar böyle devam ederse 2 Nisan’dan sonra iş yerlerimizin önüne gidip oturacağız. İşimiz bizim onurumuzdur. 20 yıllık işçi arkadaşlarımızın kadro beklentisinin cevabı işinden edilmek olamaz" dedi.

“Güvenlik soruşturması süreci hâlen devam etmektedir”

“Bu işçilerin sorunlarını dile getirmek çözüm aranmasını istemek boynumuzun borcudur. Çözüm bulunmazsa dertlerini meydanlarda, işyerlerinde her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. 696 sayılı KHK’nın kamuya geçiş hükümleri oldukça problemli ve sürekli engellerin otaya çıktığı bir düzenlemedir. Bu sorunlar bitmeyecek diye endişeliyiz. Bilindiği gibi daha sınav aşaması gelecek. Sınav aşamasında daha ne kadar eleme yapılacak endişesini taşıyoruz. Bu geçiş sürecinde bizi bekleyen belki de en büyük sorun güvenlik soruşturmaları olacaktır. Güvenlik soruşturması süreci halen devam etmektedir. Geçiş sürecinde de devam edecektir” dedi.

Çağrı yapıldı

Şuan ihtiyaç duyulan şeyin yeni bir yasal düzenleme olduğunu ifade eden Göksoy, “Yapılacak bir yasal düzenleme ile taşeronlar eliyle çalıştırılan kamu işçilerinin adli sicil sorgulaması, güvenlik soruşturmasına, sınava tabi kılınmadan geçişlerinin yapılmasının sağlanmasıdır. Siyasi iktidara bu düzenlemenin en kısa zamanda yapılması konusunda buradan çağrı yapıyoruz” diye kaydedildi.