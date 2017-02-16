Kadri Gürsel'in eşinden "Hapiste gazeteci yok" diyen Bozdağ'a: Aynı lafları oğlumuzun yüzüne söylesene!

Cumhuriyet gazetesine yönelik yürütülen operasyonda tutuklanan gazeteci Kadri Gürsel'in oğlu Erdem Gürsel, 10 yaşına babası tutukluyken girecek.

109 gündür tutuklu olan ve iddianamenin hazırlanmasını bekleyen Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel, bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Cezaevlerinde salt gazetecilik yaptı diye tutuklu hiçbir kimse yok" sözlerini hatırlatan Nazire Kalkan Gürsel, oğlu Erdem Gürsel'le Kadri Gürsel'in beraber olduğu fotoğrafı paylaşarak şu notu düştü:

"10 yaşına babasız girecek. Çok öfkeliyim. Adını hatırlamadığım bakan 'içeride gazeteci yok' vs geveledi. Aynı lafları Erdem'in yüzüne söylesene!"