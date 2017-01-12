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Kadri Gürsel’in eşinden Adalet Bakanı’na tepki: Keşke bu açıklamayı hiç duymasaydım...

Bozdağ, "salt gazetecilik" yaptığı için tutuklu olan kimsenin bulunmadığını savunmuştu

12 Ocak 2017 19:49

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Gazeteci Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tepki gösterdi. Bozdağ'ın "Gazetecilik yaptı diye tutuklu yok" görüşünü eleştiren Gürsel, "Keşke bu açıklamayı hiç görmeseydim. Duymasaydım" dedi.

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında CHP milletvekilleri tutuklu gazetecilerin sorunlarını gündeme getirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'lilerin tepkisi üzerine, “Türkiye cezaevlerinde şu anda mesleği gazeteci olduğu hâlde tutuklu olan insanlar var, hükümlü olan kişiler de var. Ama şunu çok net söylüyoruz, her defasında da ifade ediyoruz: Türkiye cezaevlerinde salt gazetecilik yaptı diye tutuklu hiçbir kimse yoktur” diye konuştu.

"İnanılmaz..."

Bakan Bozdağ’ın bu sözlerine tepki gösteren Gazeteci Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel Twitter’da mesajlar paylaştı. Nazire Gürsel, “Bozdağ ‘tutuklu gazeteci var ama hiçbiri gazetecilikten değil’ diyor. İnanılmaz. Zaten gazetecileri hapse atan ülkelerin hepsinde bu böyledir. Yani hiçbir gazeteciye ‘Biz seni gazetecilikten içeri attık’ denmez. Mozambik bile olsa. Duruma göre bir suç isnat edilir” dedi.

"Hastanelik oldum..."

“Yıllar önce Amanpour, gene böyle diyen bir Türk yetkiliye programında ağzının payını vermişti. Dünyada alay konusu olmuştu” hatırlatmasında bulunan Nazire Gürsel Twitter mesajlarını şöyle sürdürdü:

“Herkes bilsin. Bu suçlamaları kabul etmediğimiz gibi bu açıklamaları da kabul etmiyoruz. YETER.YETER.YETER. Eğer bir kez daha bu tarz bi açıklama duyarsam, yok terör örgütü yok bilmem ne iyice çileden çıkacağım. YETEEEEEER Yok efendim adam öldüren gazeteci varmış. Bana ne? Cumhuriyetçiler adam mı öldürdü? Bu nasıl laf? Ya da cevap? Keşke bu açıklamayı hiç görmeseydim. Duymasaydım. Tansiyonum bir anda 19'a çıktı. İnmiyor da. Sayenizde hastanelik de oldum.”

 

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