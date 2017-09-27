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Kadri Gürsel'in eşi tahliyenin ardından bu fotoğrafı paylaştı: 11 ay sonra evimizde...

Kadri Gürsel, Cumhuriyet soruşturması kapsamında 330 gün tutuklu kaldıktan sonra dün tahliye edilmişti

27 Eylül 2017 01:19

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla beşi tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın üçüncü duruşmasında hakkında tahliye kararı verilen Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, 11 ay sonra ilk kez geceyi evinde geçirdi.

Kadri Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel, tahliyenin ardından sosyal medyadan bir kare paylaştı. 11 ay sonra eşiyle birlikte evinde olduğuna dikkat çeken Nazire Kalkan Gürsel, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve eşi Aslı Gül ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayımladı. Gürsel, "11 ay sonra ilk kez evimizde, can dostlarımızla. İlk günden yanımda olanlar bugün de yanımda tabii ki" diye yazdı.

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