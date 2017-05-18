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Dünya
Deutsche Welle

Kadri Gürsel'in eşi Almanya'dan dünyaya seslenecek

Uluslararası Basın Enstitüsü'nün bu yılki medya konferansında gündem Türkiye.

18 Mayıs 2017 16:06

Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) bugün Hamburg'da başlayacak medya konferansının gündeminde Türkiye yer alıyor. "Basın özgürlüğünün geleceğinin ve kaliteli gazeteciliğin” tartışılacağı konferansa yaklaşık 300 kişinin katılması bekleniyor.

IPI Direktörü Barbara Trionfi, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü ve medyanın niteliğinin kamuoyunda şu sıralar gündem olması iyi bir durum ancak her ikisinin de siyasi baskı nedeniyle tehlikede olması endişe verici” şeklinde konuştu.

Basın özgürlüğünün kısıtlanmasının artık sadece yasalar ve sansür yoluyla yapılmadığına dikkat çeken Trionfi, "korkutma yöntemlerinin " kullanıldığını ifade ederek, gazetecilerin imajlarına zarar vermek üzere sosyal medya üzerinden yapılan saldırıları örnek gösterdi.

10 yaşındaki oğlu da katılıyor

Konferansa Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazarları arasında bulunan ve bugün itibarıyla 194 gündür cezaevinde olan Kadri Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel ve 10 yaşındaki oğlu Erdem Gürsel de katılacak. Kadri Gürsel aynı zamanda Uluslararası Basın Enstitüsü'nün Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı.

Konferasa katılacak Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz da açılış öncesi yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde gazetecilerin şimdiye dek hiç olmadığı kadar siyasi baskıya maruz kaldığını belirtti. Sosyal Demokrat Partili Scholz,, "Tam da bu zamanlarda, özgür basının değer ve önemini açık ve demokratik toplumumuzun gözleri önüne sermeliyiz” şeklinde konuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

Dpa,GA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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