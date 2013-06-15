Kadlec, F.Bahçe yolunda

Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Çek savunma oyuncusu Michal Kadlec'in transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını, futbolcu ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Futbolcu Michal Kadlec'in transferi konusunda Bayer Leverkusen 04 Kulübü ile anlaşmaya varılmış olup oyuncu ile görüşmeler devam etmektedir."

Sol bek ve stoper mevkilerinde görev yapabilen Kadlec, geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 14 Bundesliga maçında görev yapabildi ve yerini Sebastian Boenisch'e kaptırdı. Çek Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biri olan Kadlec’in Leverkusen ile 2015 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.