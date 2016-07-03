Kadirov Çeçenistan başkanlık seçimleri için yeniden aday

Görev süresi dolan Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadirov, Çeçenistan'daki başkanlık seçimlerine adaylığını yeniden koyacağını açıkladı.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Ramzan Kadirov, Çeçenistan'daki başkanlık seçimlerine katılacağını, kendi İnstagram sayfasındaki paylaşımıyla duyurdu. Seçimkomisyonuna evraklarını teslim ettiğini ve seçimlerde Çeçenistan başkanlığına adayolacağını paylaştı.

Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre Kadirov, "Seçim komisyonuna evraklarımı teslim ettim. An itibarıyla başkanlık seçimlerinde adaylığımı koymuş bulunmaktayım" ifadesini kullandı.

Teşekkür etti

Kadirov, Rusya'ya hizmet etmeye hazır olduğunu belirterek, "Yedinaya Rossiya" partisine de seçimlerde aday olması için kendisine duydukları güven dolayısıyla teşekkür ettiği yazdı.