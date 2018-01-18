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Kadirli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesi'nde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

18 Ocak 2018 22:13

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesi\'nde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Kiremitli Mahallesi\'nden geçen Kadirli karayolunda meydana geldi.
Henüz sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 80 KM 380 plakalı otomobil ile 01 KG 2238 plakalı kamyonet, yağışlı havada kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli ve Osmaniye\'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

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