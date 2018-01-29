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Kadirli'de binlerce kişi Mehmetçik için yürüdü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde binlerce kişi, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek için yürüdü

29 Ocak 2018 19:55

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde binlerce kişi, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek için yürüdü.
Kadirli\'de düzenlenen \'Söz Konusu Vatansa Hedefimiz Afrin\' yürüyüşü, büyük ilgi gördü. Kadirli Kaymakamlığı binası önünde başlayan ve Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Oruç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Döğüşçü, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akif Ortak ile binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, \'Vatan sana canım feda\', \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' ve \'En büyük asker bizim asker\' sloganları attı.
\'ASKERİMİZİN YANINDAYIZ\'
Şehitlikte son bulan yürüyüşün ardından konuşan Ak Parti Kadirli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Çolakça, \"Partili partisiz yürüyüşe katılarak Mehmetçiklerimize moral ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Allah\'ım askerimize devletimize zeval vermesin\" dedi. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise \"Sınırlarımızda harita değiştirmek isteyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin tarih değiştirdiğini izliyorlar. Askerimizin moralinin iyi olması ve her gün kendinden emin bir şekilde ilerlemesi dosta güven, düşmana korku vermektedir. Bizler her zaman askerimizin, devletimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.

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