Kadirli'de 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesindeki 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın çıktı.

Atatürk Caddesi’ndeki Uzun Çarşı’da saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük çoğunluğu ahşap olan dükkanlar kısa sürede alev aldı. Gece karanlığında gökyüzünü aydınlatan yangına Kadirli, Osmaniye ve Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlükleri\'ne ait arasözler müdahale etti. Yangının duyulmasıyla birlikte olay yerine gelen birçok işletmeci de insan zinciri oluşturarak mallarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişi fenalaştı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale ederken çevrede de güvenlik önlemleri alındı.

25 dükkanın kullanılamaz hale geldiği yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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