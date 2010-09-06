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KADİRLİ SANAYİ SİTESİ'NDE PATLAMA: 1 YARALI OSMANİYE (A.A)

06 Eylül 2010 02:00

-KADİRLİ SANAYİ SİTESİ'NDE PATLAMA: 1 YARALI OSMANİYE (A.A) - 05.09.2010 - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sanayi sitesindeki bir boya dükkanında meydana gelen patlamada işyeri sahibi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde boya ve tiner satan, Kadirli'de evi olmadığı için iş yerinde kaldığı öğrenilen Ercüment Demiryapan (39) iftardan sonra tekrar dükkanına girerken patlama meydana geldi. Vücudunun büyük bir kısmında ikinci derece yanıklar oluşan Demiryapan, Kadirli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleden sonra Ercüment Demiryapan Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.  İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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