T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadirli Devlet Hastanesi'nde 50 sağlık çalışanı Koronavirüs'e yakalandı

22 Kasım 2020 20:25

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı.

Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Koronavirüs'e yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor. (İHA)

ETİKETLER

Koronavirüssağlık çalışanıCovid - 19OsmaniyeKadirli Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24