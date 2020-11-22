Kadirli Devlet Hastanesi'nde 50 sağlık çalışanı Koronavirüs'e yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı.

Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Koronavirüs'e yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor. (İHA)