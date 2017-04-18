Kadir Topbaş’tan referandum yorumu: Hassas mesajlar var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, referandum sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Topbaş, sonuçlarda “çok hassas” mesajlar olduğunu ifade ederken “ Bunu zannediyorum ki tüm siyasiler ve herkes alacaktır. Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi, gerçekten takdire şayandır” dedi.

12’ncisi düzenlenen ’İstanbul Lale Festivali’nin açılışında konuşan Topbaş, referandumla ilgili şunları söyledi:

“Bugün gördüğünüz gibi lalelerle farklı bir İstanbul var. Yarın daha farklı bir Türkiye, daha farklı bir gelecek, belediyelerin refleksleriyle başarılarının hükümet yönetimlerinde de bu olacağının işaretidir. Ben şahsen, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Doğru bir karar olduğunu ve milletimizin her daim sağduyusuna ve o yüreğinden gelen değerlendirmesine inanıyorum. Çok hassas bir tartı ortaya koydu. Bunu tüm siyasilerin çok iyi okuması lazım. Ama sonuç itibariyle Türkiye’nin de önünü açtı. Prangalarından, vesayetten Türkiye’nin kurtulmasını istedi. Bunu başarılı olarak ortaya koydu ama diğer taraftan da çok hassas mesajlar var. Bunu zannediyorum ki tüm siyasiler ve herkes alacaktır. Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi gerçekten takdire şayandır.

“Aradaki bir takım kurumlar değil halkın doğrudan yönetime getirdiği insanlar olsun. Belediye başkanları gibi, bizim gibi. Bu gerçekleşti. Halk buna evet dedi. Bu çok önemliydi ve bu sonuç bitti artık. Bunun tartışmasının da ben doğru olmadığını düşünüyorum. Tartışma farklı şeyleri ortaya çıkartmaya çalışır, bu doğru değil. Bu geride kalıştır, geleceğe bakmalıyız. Tüm siyasi partiler de kendilerine bundan sonraki süreçte yeni düzenlemeler yapmalılar. Gelecek için yeni çalışmaların, yeni stratejilerini oluşturmalılar. Ve bu aldıkları mesajları da kendi bünyelerinde değerlendirmeleri gerekiyor. Milletimiz için hayırlı olsun."