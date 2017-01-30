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Kadir Topbaş'tan Darbe Komisyonu'na 'FETÖ' yanıtı: Hiçbir grubun ayrıcalık sağlamasına göz yummadım

İBB Başkanı Topbaş, Meclis Araştırma Komisyonu'nun sorularını yanıtladı

30 Ocak 2017 21:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun sorularını yanıtladı. Darbe girşimi sırasında ABD'de bulunan Kadir Topbaş, 15 Temmuz'da Türkiye'ye döneceği ancak biletini iptal ettiği iddiasını yalanladı.

İBB'nin 'FETÖ' ile bağlantılı hiçbir kurum ve kuruluşa ihtimam göstermediğini savunan Topbaş, Etiler Polis Okulu soruşturması ve 2007 yılında açılan bazı soruşturmalarla 'FETÖ'nün kendini hedef aldığını iddia etti. Topbaş, belediye çalışanlarından 1108'i hakkında işlem yapıldığını bildirdi. 

Kadir Topbaş'ın darbe komisyonuna gönderdiği yanıtı görüntülemek için tıklayınız...

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