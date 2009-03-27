Kadir Topbaş'tan bürokratına suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugün bir gazetede yayımlanan haberdeki rüşvet iddiasına ilişkin Dalyan Karadaş ve İstanbul Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İlbar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Topbaş'ın avukatı Abdullah Pehlivan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Dalyan Karadaş'ın, 24 Mart 2009 tarihli şikayet dilekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, müvekkili Kadir Topbaş'ı da şüpheli olarak gösterip, irtikap ve dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.



Pehlivan, dilekçesinde, Ahmet İlbar'ın da Karadaş'ın şikayet dilekçesinde şüpheli olarak gösterilen ve kendisine verilen paranın Kadir Topbaş'a iletildiğini iddia eden kişi olduğunu kaydetti.



Müvekkili Topbaş'ın, Dalyan Karadaş'ı tanımadığını ve iddia ettiği hiçbir olayın muhatabı, tarafı da olmadığını dile getiren Pehlivan, Karadaş'ın şikayet dilekçesinde ve savcılığa verdiği ifadelerde, Topbaş hakkında birtakım yolsuzluk içeren fiiller isnat ettiğini ve kendisine iş-ihale verilmesi yönünde talimat verdiğini iddia ettiğini belirtti.



Pehlivan, Karadaş'ın dilekçesinde ayrıca, Topbaş'ın da içinde bulunduğu şüpheliler tarafından toplamda 430 bin dolar dolandırıldığını ve tehdit edildiğini iddia ettiğini kaydetti.



Ahmet İlbar'ın ise Dalyan Karadaş'ın iddialarına göre, Topbaş'ın nüfuzunu ve adını kullanarak üçüncü kişilerle birtakım hukuka aykırı ilişkiler içerisinde olduğunun tahmin edildiğini öne süren Pehlivan, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:



"Ahmet İlbar hakkındaki iddialarda, müvekkile iftira atarak aldığı paranın Kadir Topbaş'a gönderildiğini, müvekkilin de iki şüpheli arasında yaşananlardan haberdar olduğunu, işlerin de şüpheliye verileceğini, bu konuda talimat verildiğini iddia ve isnat etmişlerdir. Şüphelilerden Dalyan Karadaş'ın müvekkil hakkında iddia ve isnat ettiği tüm sözler gerçek dışıdır. Ahmet İlbar ile arasında iddia ve isnat edildiği gibi hiçbir görüşme, para alışverişi, ihale ve iş verileceği yönünde bir beyanı olmamıştır."



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olan Kadir Topbaş hakkında gündeme getirilen iddia ve şikayetlerin basına da yansıdığını hatırlatan Pehlivan, Topbaş hakkındaki iddia ve isnatların siyasi sebepleri olduğu kanaatine vardıklarını belirtti.



Pehlivan, gerçeğe ve akla aykırı, gerçekliği konusunda hiçbir somut delil olmadığı halde, iftira, hakaret ve suç uydurma fiillerini oluşturan eylemlerden dolayı şüpheliler hakkında soruşturma yapılmasını, neticesinde kamu davası açılarak cezalandırılmalarını talep ettiklerini kaydetti.



İHE iddiaları yalanladı



İstanbul Halk Ekmek A.Ş Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, bugün bir gazetede yayımlanan haberdeki rüşvet iddiasına ilişkin, "İş adamı Dalyan Karadaş olduğu ileri sürülen kişiyi hayatım boyunca hiç tanımadım ve kesinlikle bir görüşmem de olmadı" açıklamasında bulundu.



Bekaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kendisini iş adamı Dalyan Karadaş olarak tanıtan kişinin, İstanbul Halk Ekmek A.Ş Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Ahmet İlbar ile yaptığı görüşmelerden hiçbir şekilde haberi olmadığını belirterek, söz konusu haberde iddia edilen konuyla hiçbir alakası olmadığını kaydetti.



Salih Bekaroğlu, açıklamasında şu hususlara yer verdi:



"İş adamı Dalyan Karadaş olduğu ileri sürülen kişiyi hayatım boyunca hiç tanımadım ve kesinlikle bir görüşmem de olmadı. Söz konusu haber tamamen 'çamur at izi kalsın' mantığıyla, yerel seçimler öncesinde siyasi mülahazalarla hazırlanmıştır. Hiçbir alakam ve dahlim olmayan bu yalan ve iftiralar karşısında tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Adı geçen kişi ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Ahmet İlbar, İstanbul Halk Ekmek A.Ş'de benim yardımcımdır. İstanbul Halk

Ekmek A.Ş'nin işleri dışında bir ilişkimiz yoktur. Soruşturmanın selameti açısından Ahmet İlbar görevinden açığa alınmıştır."





