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Kadir Topbaş'tan belediye meclis üyelerine hediye ettiği tabletlerin toplam değeri 1 milyon TL

Tabletlerini alan İBB’nin meclis üyeleri daha sonra Saraçhane’deki belediye binasında verilen yemeğe de katıldı

17 Nisan 2016 13:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bir toplantı sonrasında 309 meclis üyesine tablet hediye etti. Tabletlerin değeri yaklaşık 1 milyon TL.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı Faaliyet Raporu oylaması, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Kadir Topbaş, toplantıda “Ustalık dönemi vizyon projeleri”ni anlattı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Kadir Topbaş oturumda, Kabataş-Üsküdar arasında denizin altında yürüyüş tüneli yapacağını ve Sarıyer’deki Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nü kaldırıp 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı park haline getireceğini söyledi. CHP grubu projeleri “Topbaş’tan masallar dinledik” sözleriyle eleştirdi. 

Oturumun ardından AKP’li, CHP’li, MHP’li ve bağımsız toplam 309 meclis üyesine tanesi 3 bin 500 lira değerinde iPad Pro hediye edildi. Tabletler için yaklaşık 1 milyon lira harcandığı öğrenildi. Tabletlerini alan İBB’nin meclis üyeleri daha sonra Saraçhane’deki belediye binasında verilen yemeğe de katıldı.

 

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