Kadir Topbaş'ın pazartesi programı iptal edildi

Cuma günü İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın yaptıkları açıklamada Gezi parkı protestolarına pazartesi gününden önce müdahale yapılmayacağı açıklaması yapılmıştı. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın pazartesi günü programının iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Kadir Topbaş’ın 10 Haziran 2013 Pazartesi günü yapılacağını duyurduğumuz; Anadolu yakasının yeni metrosunda tünel birleşme ve basın mensuplarını bilgilendirme programı ileri bir tarihe ertelemiştir” ifadeleri yer aldı.

Teknik sebeplerden ötürü ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ertelenen açılış töreninin teknik sebeplerle ertelendiği ve 12 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 11.30'da Topbaş'ın da katılımıyla yapılacak" denildi.