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Kadir Topbaş'ın oğlu: Artık bizimsin; İyi ki varsın, iyi ki babamsın

"Hep gurur duydum seninle, nasıl duymayayım ki?"

23 Eylül 2017 04:11

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı'ndan bu akşam istifa eden Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, Twitter hesabından babasıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaştı. "Artık bizimsin. İyi ki varsın, iyi ki babamsın" diye biten oğlunun bu paylaşımını Kadir Topbaş da resmi Twitter hesabından retweetledi.

Twitter hesabından attığı mesajında 33 yaşında olduğunu belirten Mustafa Ömer Topbaş, "33 yaşındayım, kendimi bildim bileli haftada 2 saat görebildiğimde seni, 'çok şükür bu hafta iyi görüşebildik' dedim... Öyle ki; ilk ve ortaokul yıllarımda yeri geldi yatak odanın kapısına astığım post-itlerle sorularıma cevap alabildim senden. Öyleydi çünkü, sen hayatını 42 yıl önce bir davaya adadın, bizden(ailenden) geçtin, millete hizmet için yaşadın. Ben ise hep doya doya baba-oğul ilişkimizi yaşayamamamızın eksikliğini çektim, aslında içten içe senin de çektiğini hep bildim, hissettim. Ama öte yandan hep gurur duydum seninle, nasıl duymayayım ki? Halka hizmete adanan bir ömür, 2004'ten bugüne dek süren müjdelenmiş şehrin başkanlığı, bize 2014'te herkesin etrafında birleştiği rakibe karşı yaşattığın seçim zaferin ve tabi en önemlisi görev süresince İstanbul'a yaptığın hizmetlerin. Artık bizimsin. İyi ki varsın, iyi ki babamsın." ifadelerini kullandı.

 

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