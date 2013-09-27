Kadir Topbaş'ın metro yatırım ilanı gazeteleri ikiye böldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, metro yatırımları hakkında ulusal gazetelere verdiği ilanın, hükümetin politikalarına dair eleştirel yayınlar yapan gazetelerde yer almaması dikkat çekti.

Kadir Topbaş’ın verdiği ilan Hürriyet, Milliyet, Sabah, Vatan, Posta, Star, Zaman, HaberTürk, Radikal, Taraf, Yeni Şafak, Akşam, Türkiye, Bugün, Takvim, Güneş, Akit, Yeniasya ve Milat gazetelerinin birinci sayfasının sol sütununda yer aldı.

İlan Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Aydınlık, Özgür Gündem, Sol, Milli Gazete, Ortadoğu, Yeni Çağ, Sözcü, Yurt, Yeni Asır ile Yeni Mesaj gazetelerinde yayımlanmadı.

Gazetelerin 1. sayfalarının sağ tarafını boydan boya bir mektup şeklinde kaplayan ve "Sevgili hemşehrilerim" sözleriyle başlayan ilanda, Topbaş, daha hızlı, konforlu ve güvenli toplu ulaşım için 9 yıldır aralıksız çalıştıklarını, bugüne kadar 263 kavşak ve yol yaptıklarını belirtti.



Kadir Topbaş’ın verdiği ilan metni şöyle:

“Sevgili Hemşehrilerim,

Daha hızlı, konforlu ve güvenli toplu ulaşım için 9 yıldır aralıksız çalışıyoruz…

Bugüne kadar 263 kavşak ve yol yaptık.

Cumhuriyet Tarihi’nin yatırım rekorlarını kırdık.

Metrobüs ile trafiğin tıkanan damarlarını açtık.

3 karayolu tüneli ile saatlik mesafeleri dakikalara düşürdük.

Otopark sisteminde modern dönüşümü sağladık.

'İstanbul rayına oturacak' dedik, metro yatırımlarına hız verdik.

Cumhuriyet tarihinin en büyük metro yatırımını gerçekleştirdik.

Kadıköy-Kartal metro hattını 2012'de hizmete aldık, şimdi Tuzla'ya kadar uzatıyoruz.

Otogar-Bağcılar Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy metro hattı hizmette...

Taksim'i Yenikapı'ya bağlayan Haliç Metro Geçiş Köprüsü bu yıl ulaşım sistemine entegre oluyor.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattını rekor sürede tamamlayıp, 2015'te açıyoruz.

Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Mahmutbey metro hattının temelini bu yıl atıyor, 2017 yılında hizmete sunuyoruz.



İstanbul'un toplu ulaşımında 2013 çok önemli bir yıl.

Marmaray, Yenikapı Transfer Merkezi ve Haliç Metro Geçiş Köprüsü tamamlanıyor.

Metro, metrobüs, tramvay ve deniz hatları kesintisiz ulaşım için buluşuyor.

Tuzla'dan Silivri'ye, Bakırköy'den Sarıyer'e, Halkalı'dan Çekmeköy'e, Başakşehir'den Üsküdar'a kadar İstanbul'da dakikalarla yolculuk hedefine adım adım yaklaşıyoruz.

2016 yılında 7 milyon kişi, sadece metro kullanarak istediği her yere ulaşabilecek.

2019 yılında İstanbul dünyanın pek çok gelişmiş şehrinden daha uzun ve daha modern bir metro sistemine kavuşacak.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te ise her ilçeye, her mahalleye metro ile erişilebilen bir şehir hedefi gerçek olacak.

Gücümüz, heyecanımız, enerjimiz ve kaynağımız var.

'Her yerde metro, her yere metro' hedefine emin adımlarla koşuyoruz. İnandık, planladık ve yapıyoruz.”