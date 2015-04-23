Kadir Topbaş'ın koltuğuna oturan çocuk, engelli vatandaşlar için yürüme yolları istedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın koltuğuna oturan 4’üncü sınıf öğrencisi Hamza Emirhan Küçükler, ilk talimatını engelliler için verdi. Halasının engelli olduğunu söyleyen ve ağlayan Küçükler'i Topbaş teselli etti.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırladı. Topbaş, 23 Nisan’da koltuğunu İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Hamza Emirhan Küçükler’e bıraktı. Kadir Topbaş’ın İstanbul’a yönelik ilk icraatını sorması üzerine Küçükler "İstanbul’u az da olsa yönetmek çok güzel bir şey” diye yanıt verdi.

Başkanlık koltuğuna geçtiği takdirde yapacağı icraatları sıralayan Küçükler, “Ben başkan olsaydım, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerin hepsinin İstanbul’da da yapılmasını sağlayarak, misafirperverliğimizi göstererek turist sayısını arttırmaya çalışırdım. Çocuklar için bisiklet yolu ve engelli vatandaşlarımızın rahat yürüyebilmeleri için yollar yapardım. Ekonomik durumu iyi olmayan zeki çocuklara burs verirdim. Yeşil alan ve parkların sayılarını çoğaltırdım” dedi.

Taleplerini iletmek üzere Kadir Topbaş’ın özel kalemini arayan Küçükler “Çocuklar için bisiklet yolu ve engelli vatandaşların yürüyebilmesi için yollar yapılmasını talep ediyorum” diyerek isteklerini sıraladı. Bir gazetecinin “Engelli vatandaşlar için yürüme yolları istemenizin özel bir nedeni var mı?” sorusu üzerine Küçükler, gözyaşlarına boğuldu. Halasının felç olduğunu söyleyen öğrenciyi, Kadir Topbaş sarılarak teselli etti. Bu anlar, orada bulunan herkesi duygulandırdı.

Makamındaki törenin ardından, kendisini ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere ikramlarda bulunan Topbaş, çocuklarla tek tek ilgilendi. Okula Türk Bayrağı hediye eden Topbaş, öğrencilere de mini tablet içeren çeşitli hediyeler dağıttı.



