Kadir Topbaş'ın damadının şirketi ve baklava devi TMSF'ye geçti

TUSKON operasyonunda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın iş adamı damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu'na bağlı Aydınlı Hazır Giyim'e, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı. DHA'nın haberine göre, TMSF denetimine geçen şirketler arasında baklavacı Faruk Güllüoğlu da yer aldı.

Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü’nün de olduğu çok sayıda iş adamına yönelik geçtiğimiz Eylül ayında gözaltı işlemi yapılmıştı. Soruşturma kapsamında bazı iş adamları serbest bırakılırken, çok sayıda iş adamı da tutuklanmıştı. Söz konusu isimlerden Ömer Faruk Kavurmacı’nın başında bulunduğu Aydınlı Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş ile Faruk Güllü’nün sahibi olduğu Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş TMSF bünyesine geçti.

Aynı zamanda İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı da olan Ömer Faruk Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı da gözaltına alınmış, ancak sağlık sorunları gerekçesi ile serbest bırakılmıştı. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor. Aydınlı Grup'un 2015 yıl sonu cirosu 2.7 milyar lira.