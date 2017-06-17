"Uyku apnesi" gerekçe gösterilerek cezaevinden tahliye edilmeinin ardından TUSKON iddianamesi kapsamında hakkında yakalama kararı çıkınca yeniden gözaltına alınan ve sabah saatlerinde tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Kavurmacı, araçtan indikten sonra eline aldığı valiziyle bir süre bekledi. Daha sonra basın mensuplarının fark edilmesi üzerine Kavurmacı yeniden araca bindirildi. Araç daha sonra cezaevinin kapısına sıfır şekilde yanaştıktan sonra iş adamı Kavurmacı, polis aracındaki bavulunu da alarak cezaevine girdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin aralarında Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın da bulunduğu TUSKON üye ve yöneticilerine yönelik 86 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamenin onaylandığı gün, Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçesiyle sulh ceza hakimliği tarafından tahliye edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemeye aldığı iddianameyi eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iade etmişti. Eksikliklerin giderilmesinden sonra iddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Silivri Devlet Hastanesi’nin verdiği rapor gerekçe gösterildi

23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında; "Sanığın Silivri Cezaevinde bulunduğu süre içinde Silivri Devlet Hastanesi'nden alınan 21 Mart tarihli raporda, Hapis cezasının infazı veya tutuklu tutuklu kalması mahkumun hayatı için kesin bir tehlike arz etmediğini, ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirebileceğine, hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu hallerin olmadığına karar verildiği..." belirtildi.

Tahliyesine gerekçe gösterilen hastalığı daha önceden varmış

Kavurmacı'nın tahliye kararına gerekçe tutulan Acıbadem Hastanesi'nin 18 Nisan tarihli raporun ise iç hastalıkları uzmanının görüş içerir yazısı olduğu ve belirtilen sağlık sorunlarının bu tarihten önce gerçekleşen ve sanığın tedavi gördüğü rahatsızlıklara ilişkin bulunduğu vurgulandı. Bu nedenlerden dolayı Kavurmacı'nın tutuklanmasına yönelik yakalanmasına karar verildiği belirtildi.

7 yıldan 15 yıla kadar...

İddianamede aralarında Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü,İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer, Salih Zeki Azak, Semih Sadır, Tolga Güven, Yüksel Nalbant ve Süleyman Düzgün’ün de bulunduğu diğer 83 iş adamının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'nin örgüt üyeliği suçunun yanında “özel belgede sahtecilik” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisleri istendi.

Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi neydi?

Kadir Topbaş’ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı, avukatları tarafından yapılan itiraz sonucunda 3 Mayıs 2017 tarihinde serbest bırakılmıştı. Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesi ve tahliye gerekçesi tartışmalara neden olmuştu. Kavurmacı 18 Nisan 2017 tarihinde Özel Acıbadem Hastanesi çalışanı bir doktor tarafından düzenlenen raporla tahliye edilmişti. Raporda Kavurmacı'nın “epilepsi” ve “uyku apnesi” gibi sağlık sorunları bulunduğu ifade ediliyordu.