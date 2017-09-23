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Kadir Topbaş'ın "Borçsuz bırakıyorum" dediği İBB'nin 4.6 milyar lira borcu varmış

Topbaş, "Bu göreve hep emanet olarak baktım" demişti

23 Eylül 2017 16:52

Kadir Topbaş'ın istifa ederken "Görevimi hep en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Borçlu bir belediye bırakmıyorum" dediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2017 yılında 4.6 milyar lira borçlandığı ifade edildi. 

Gazete Duvar'da yer  alan habere göre; CHP’li İBB Meclis Üyesi Süleyman Tarık Balyalı’nın bütçe görüşmelerinde grubu adına yaptığı açıklamaya göre borç miktarı 2017 yılında 4.6 milyar olarak belirlendi. Aynı konuşmada İBB’nin borç miktarının 2 yılda iki kat arttığını söyleyen Balyalı, bu borçlanmanın 2 milyar 834 milyon lirasının dış borçlanma olduğunu söyledi. Balyalı, “Yatırım programına göre 2017 yılında yapılacak tüm büyük yatırımlar için ihtiyaç duyulan dış kaynak sadece 1 milyar 811 milyon lira. Geriye kalan 1 milyar liralık borç, borç ödemek için kullanılacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş’ın “Borçlu belediye bırakmıyorum” açıklamasına siyasetçiler ve ekonomistler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Mesajlar şöyle oldu:

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