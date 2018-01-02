Kadir Topbaş'ın 6 metro projesi iptal edildi

Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Mevlüt Uysal’ın 6 metro hattının projesini iptal ettiği belirtildi. CHP İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, konuya ilişkin "İBB cayma bedeli olarak yüzde 10 tazminat ödeyecek. Bu, ihale başına 75-100 milyon lira arasında bir bedele denk geliyor” açıklamasında bulundu.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, Mevlüt Uysal’ın İBB Başkanı olmasının ardından gerçekleştirilen ilk İBB Meclisi oturumunda Devlet Yatırım Programı’nda yer alan ve ihalesi tamamlanan 6 metro hattının yapımı için 925 milyon euro borçlanmaya gidilmesine karar verilmişti.

Mevlüt Uysal’a, toplam ihale bedeli 12 milyar 859 milyon lira olan 6 metro hattı projesinin devam etmesi için 925 milyon euro dış borç alabilme yetkisi verilmişti. Uysal’ın borçlanma yetkisini kullanmayarak, metro ihalelerini iptal ettiği belirtildi.

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro ihalesini alan Alsim Alarko, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada, “İşveren İdare tarafından faks yoluyla gönderilen yazıda, söz konusu ihalenin iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

CHP’li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, borçlanma kararı alınan diğer 5 metro hattı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir, Mahmutbey-Bahçeşehir’in de ihalelerinin iptal edildiği öne sürdü.

Her ihale başına firmalara yüzde 5 avans verildiğini belirten Balyalı, “Sözleşme hükümlerine göre İBB cayma bedeli olarak yüzde 10 tazminat ödeyecek. Bu, ihale başına 75-100 milyon lira arasında bir bedele denk geliyor” dedi.