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Kadir Topbaş yolsuzluk iddiasına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 'Etiler'deki polis okulunun bir şirkete verildiği' iddiası üzerine arazinin tapusunu gösterdi

30 Aralık 2013 15:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 17 Aralık'ta yolsuzluk iddialarıyla ilgili başlatılan operasyonunun ardından, İBB'yle ilgili iddialara basın toplantısıyla yanıt verdi.

Etiler'deki polis okulunun bir şirkete verildiği iddiası üzerine arazinin tapusunu gösteren Topbaş, "Bireysel adım atamayız. Sızan asılsız iddiaların dosyalardan nasıl tedarik edildiğini bilmiyoruz. Bir takım iddialar bizi engelleyemez. Bir kuruş zayi edilmeden çalışıyoruz" dedi.

Kadir Topbaş, Etiler’deki karakol arazisinin tapusunun Büyükşehir’e ait olduğunu söyledi ve “İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol gereği mülkiyeti bize geçmiş durumda. Bu araziyi kent menfaatleri için değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasındaki iddialar arasında, Etiler’deki polis okulu arazisinin belediyeye devredildikten sonra ihalesiz olarak KİPTAŞ tarafından bir inşaat firmasına verildiği de yer almıştı. İddialara göre, arazi 460 milyon dolara satılarak devletin 1 milyar dolar zarara uğramasına neden olunmuştu.

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