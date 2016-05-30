Kadir Topbaş: Rusya-Türkiye ilişkileri düzelecek

26-28 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan'da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerin ileride düzeleceğine inandığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Aynı zamanda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının başkanlığını yürüten Kadir Topbaş, dün başkent Kazan'da Tatarların milli bayramı olan Sabantuy Bayramı'na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç ile Sabantuy meydanına girişte muhabirlerin sorularına cevaplayan Kadir Topbaş, "İlişkiler toparlanacaktır, çünkü zaman her şeyi düzeltecektir" dedi.

Sabantuy Bayramı, Rusya'nın 50'den fazla bölgesiyle birlikte dünyanın 20'den fazla ülkesinde ve İstanbul ile Eskişehir kentlerinde de düzenleniyor.