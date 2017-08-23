Kadir Topbaş: Ne kadar ömür biçiyorlar bana?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, kalp krizi geçirdiği, rahatsız olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi: "Vücudumda hiçbir rahatsızlığım yok, gayet iyiyim ve sağlıklıyım."

Basın mensuplarıyla birlikte İBB'ye bağlı Ağaç AŞ’ye ait Alibeyköy’deki Bahçe Marketi’nde incelemelerde bulunan Topbaş, bir gazetecinin kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar bulunduğunu belirtmesi ve sağlık durumunu sorması üzerine, "Söylentilerin cevabı burada, hamdolsun. Hiçbir ilaç, gözlük dahi kullanmıyorum. Doğal beslenmeye çalışıyorum. Elhamdülillah bir rahatsızlığım yok. Yapılan testlerde oldukça iyi bir bünyeye sahip olduğum söyleniyor” dedi.

"6 aya gidersek doğru söylüyorlar"

2004’te İBB Başkanlığı görevine ilk geldiğinde de kanser olduğu ve 6 aylık ömrü kaldığı şeklinde dedikodular çıktığını hatırlatan Topbaş, “Oğlum annesine ‘bir şey mi var, bana söylemiyor’ diye sordu. Oğluma dedim ki, ‘Oğlum 6 ay beklersin ve yaşarsak onlar yalancı. Ama eğer 6 aya gidersek doğru söylüyorlar. Şimdi de demek ki yine öyle söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Beslenmesine çok dikkat ettiğini söyleyen Topbaş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun önerilerini takip ettiğini söyledi.

"Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor…"

Açıklamasının ardından “Demek hastaneye kaldırılmışım öyle mi?” diyen Topbaş, soruyu yönelten muhabire dönerek, “Ne kadar ömür biçiyorlar bana?” diye sordu. Topbaş, “Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor. Böyle bir takım söylentilerle ne yapsak, diyorlar değil mi? Bir de sağlığımı neye borçluyum biliyor musunuz? Üzerimde çok dua olduğuna inanıyorum. Müthiş dua aldığıma inanıyorum. O başka bir şey” şeklinde konuştu.