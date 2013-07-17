İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Metrobüsün metroya çevrilme zamanı geldi" diyerek çalışmaları yapılan proje ile metro hattının Beylikdüzü'ne uzatılacağını açıkladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlattığı yerel yönetim anlayışını devam ettirerek bugünlere geldiklerini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, "Türkiye'de çok şeyler değişti. Aslında bunu millet olarak sizler yaptınız. Yabancı ülkelerde yaptığımız toplantılarda, başarının altında yatan şeyin istikrar olduğu söylenmekte. İşte sizler bu ülkede başarıya imza atmak için istikrar yakalattınız. Bir hükümet oluşturdunuz. Bu istikrar sayesinde Türkiye bugünkü noktaya geldi. Türkiye'deki başarıyı hazmedemeyenler, Türkiye'nin odak noktası olmasını istemeyenlerin ortaya çıkarmış olduğu birtakım manipülasyonlar var" dedi.

Avcılar'daki Reşitpaşa-Kuruçeşme alt geçidi, açıldı

Açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra AK P İstanbul milletvekilleri Hakan Şükür, Tülay Kaynarca ve AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşcu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Topbaş, açılışta yaptığı konuşmada, görevlerinin vatandaşlara hizmet etmek olduğunu, İstanbulluların kendilerine bunun için yetki verdiğini söyledi.

Türkiye'nin 76 milyonluk büyük bir aile olduğuna vurgu yapan Topbaş, "Nasıl milletçe Çanakkale'de bir destan yazdıysak, dünyada da destan yazacağımıza inanıyorum" dedi.

Topbaş, kısa bir süre önce metrobüsün Avcılar'a ulaştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir metrobüs hattı yaptık. Uzakları yakın eyledik. Artık buradan binip Kadıköy'e kadar çok kolay bir şekilde gidebiliyorsunuz. Metrobüse beklediğimizden daha çok ilgi oldu. Artık o kadar yoğun ki metrobüsün metroya çevrilme zamanı geldi. Şu anda da metro projelerini yapıyoruz. Beylikdüzü'ne kadar gidecek metro çalışmalarını başlatıyoruz. Bunu ancak biz yaparız. İstanbul'da trafik sıkıntısını giderecek olan metrodur."

Topbaş, açılışını yaptıkları Reşitpaşa-Kuruçeşme alt geçidinin de Avcılar'da önemli bir trafik sorununu çözeceğini vurguladı.

Kadir Topbaş, "Bugün burada açılışını yaptığımız alt geçitle Avcılar'ın iki yakasını bir araya getiriyoruz. İlçemizi ortadan ikiye bölen bir yeri birleştiriyoruz. Buradaki sıkıntıyı hepiniz iyi biliyorsunuz. Trafik sıkıştığında yarım saat, kırk dakika trafikte kalıyordunuz. Artık bir dakika gibi kısa bir sürede burayı kolaylıkla geçebileceksiniz" şeklinde konuştu.

Topbaş, daha sonra, "Geleceğimiz" dediği çocukları alarak, protokoldekilerle birlikte Reşitpaşa-Kuruçeşme alt geçidinin açılış kurdelesini kesti.

Kadir Topbaş, buradaki açılışın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Avcılar Dilaver Sokak'ta düzenlenen 5 bin kişilik iftar programına katıldı.