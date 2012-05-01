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Ekonomi

Kadir Topbaş: İstanbul'un 2050 yılına kadar su problemi yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’un 2050, 2060 yıllarında dahi su problemi yaşamayacak hale geldiğini söyledi.

01 Mayıs 2012 09:19

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’un 2050, 2060 yıllarında dahi su problemi yaşamayacak hale geldiğini söyledi.

Milliyet'in haberine göre, Topbaş dün Pendik Tavşantepe kavşak ve yol inşaatının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin modern, başarılara imza atan, dikkate alınan ve yakından takip edilen bir ülke olduğunu söyledi.

”Hizmet sevdalısı” olduklarını kaydeden Topbaş, Pendik Tavşantepe kavşak ve yol inşaatının yaklaşık 20 yıldır ”ısrarla” istendiğini ifade eden Topbaş, ”Bitmek üzere olan Esenyalı kavşağı ile birlikte bize maliyeti 16 milyon lira. Ekim sonu itibarıyla inşallah Pendik Tavşantepe kavşağının açılışı yapılacak. Bu tarihe kadar İstanbul’a 46 milyar lira yatırım  yaptık ve yatırımlara devam ediyoruz. Parayı doğru kullanıyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar 251 adet kavşak, alt geçit ve yol yaptıklarını anlatan Topbaş, kilometrelerce metro inşaatlarının devam ettiğini dile getirdi. ”Karıncalar gibi çalışıyoruz” diyen Topbaş, gece gündüz demeden çalışarak kente hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ve yapmaları gereken daha çok işin olduğunu ifade etti.

 

Allah dağına göre kar veriyor’

 

İstanbul’da günde 14 milyon insanın su kullandığını hatırlatan Topbaş, ”İstanbul 2050, 2060 yıllarında dahi su problemi yaşamayacak hale geldi. Bu yıl yağan kar ve yağışlar, barajlarımızı doldurdu. Rabbim, dağına göre kar veriyor” şeklinde konuştu. Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin de Pendik Tavşantepe kavşak ve yol inşaatının sadece üst geçit değil, yan yolların düzenlemesini de kapsadığını böylece Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin taşınmasıyla artan trafiğin yükünün azaltacağını söyledi.

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